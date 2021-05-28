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حاكمة طوكيو: من الصعب تأجيل الألعاب الأولمبية مرة أخرى

أ ش أ
نشر في: الجمعة 28 مايو 2021 - 7:18 م | آخر تحديث: الجمعة 28 مايو 2021 - 7:19 م

أكدت حاكمة طوكيو يوريكو كويكى، أنه سيكون من الصعب تأجيل دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية "طوكيو 2020"، التي ستعقد هذا الصيف، مرة أخرى.

وقالت كويكي، في تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية إن إتش كيه، اليوم الجمعة، إن تأجيلا آخرا سيجعل الأولمبياد مختلفة تمامًا وذلك بسبب التغييرات في حماس الرياضيين وقدراتهم الجسدية، مشددة على أن الفكرة الأساسية تكمن في ضمان إقامة الأولمبياد بطريقة آمنة ومأمونة.

ومن المقرر أن يتم اتخاذ قرار من جانب اللجنة المنظمة للأولمبياد وآخرين بشأن عدد المتفرجين المحليين الذين سيُسمَح لهم بحضور الألعاب في شهر يونيو المقبل مع مراقبة اتجاهات العدوى. فيما تم حظر حضور المتفرجين الأجانب القادمين من الخارج بالفعل.

يشار إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لألعاب طوكيو، أعلنتا في نهاية مارس من العام الماضي، تأجيل الأولمبياد الصيفية إلى يوليو عام 2021 بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر الآن إقامة أولمبياد طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو القادم، حتى الثامن من أغسطس القادم، تليها دورة الألعاب البارالمبية، لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تجرى في الفترة من 24 أغسطس حتى الخامس من سبتمبر القادم.

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