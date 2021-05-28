كرواتيا تتفق على شراء 12 مقاتلة رافال مستعملة بمبلغ مليار يورو

أعلن رئيس الوزراء الكرواتي آندريه بلينكوفيتش، أن بلاده اتفقت على شراء 12 طائرة مقاتلة مستعملة من طراز رافال من فرنسا، في صفقة تقدر بمبلغ مليار يورو (أي 1.2 مليار دولار أمريكي).

وذكرت قناة "فرانس 24"، اليوم الجمعة، أن طائرات رافال ستحل مكان مقاتلات ميج إس روسية الصنع التي تمتلكها كرواتيا، في أكبر صفقة شراء للأسلحة تبرمها كرواتيا منذ حرب استقلالها عن يوغسلافيا في تسعينات القرن الماضي، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتسلم كرواتيا أول 6 طائرات بحلول عام 2024.

وقال بلينكوفيتش في اجتماع لمجلس الوزراء إن "العرض الفرنسي لإمدادانا بالطائرات مقابل 999 مليون يورو كان الصفقة الأفضل".

فيما انتقد معارضون هذه الصفقة قائلين إنه يتعين على الحكومة الكرواتية تركيز جهودها على مساعدة الاقتصاد، الذي تضرر بشدة من وباء فيروس كورونا المستجد، والتعافي.

لكن وزير الدفاع ماريو بانوزيتش قال لوسائل إعلام محلية - في وقت سابق اليوم - إن قرار شراء الطائرات هو ببساطة أساس أمن بلاده.