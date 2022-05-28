«الأسوأ» يفوز بجائزة «نظرة ما» في مهرجان كان

أعلنت لجنة تحكيم مسابقة «نظرة ما» (Un Certain Regard)، بمهرجان كان السينمائى برئاسة الممثلة والمخرجة والمنتجة الإيطالية فاليريا جولينو، الأفلام الفائزة.

وفاز بجائزة نظرة ما فيلم «الأسوأ» إخراج ليز أكوكا ورومان جيريت، فيما نال جائزة لجنة التحكيم فيلم «جوى لاند» إخراج سايم صادق

وحصد جائزة الإخراج، آلكسندرو بيلك عن فيلمه «مترونوم»، فيما فاز بجائزة أفضل أداء فيكي كريبس عن فيلم «ترتدي كورساج»، وآدم بيسا عن فيلم «الحرقة».

وفازت بجائزة أفضل سيناريو مها الحاج عن فيلمها «حمى البحر المتوسط»، وجائزة المفضل لدى لجنة التحكيم ذهبت لفيلم «روديو» إخراج لولا كيفورون

وتمحور برنامج Un Certain Regard 2022 حول سينما المؤلفين والاكتشافات ، حيث قدم 20 فيلمًا روائيًا في مسابقته،كانت سبعة منها من أوائل الأفلام التي تنافس أيضًا على الكاميرا الذهبية، كان الفيلم الافتتاحي «المناوشة»، من إخراج ماتيو فاديبيد.

وتألفت لجنة التحكيم من المخرجة ديبرا جرانيك ، والممثلة جوانا كوليج ، والممثل والممثل بنجامين بيولاي ، والممثل والمنتج إدغار راميريز.