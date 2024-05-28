شولتس وماكرون يطالبان بإنهاء الهجوم الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية

طالبت ألمانيا وفرنسا بإنهاء الهجوم الذي تشنه إسرائيل على مدينة رفح الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة الفلسطيني على الحدود مع مصر.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الضيافة الحكومي الألماني في ميسبرج بالقرب من العاصمة الألمانية برلين، مساء اليوم الثلاثاء إن الوضع في رفح مروع. يجب أن تنتهي العمليات الإسرائيلية في رفح.

وأضاف ماكرون أن بلاده أدانت من البداية هجمات حركة حماس على إسرائيل ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها " لكن- مثل أي نظام ديمقراطي- مع الالتزام بالقانون الدولي".

وبدوره، قال شولتس مطالبا:" يجب على إسرائيل أن تراعي القانون الدولي في إجراءاتها"، ووصف القصف الإسرائيلي لمخيم للنازحين في رفح والذي أسقط العديد من القتلى بأنه "حادث مأساوي" مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن عن إجراء تحقيق في الواقعة، وقال:" هذا مهم وضروري بنفس القدر".

وأضاف شولتس أن "هذا الحادث يظهر مرة أخرى لماذا أعربت ألمانيا، مثل العديد من الدول الأخرى، مرارًا وتكرارًا عن معارضتها لهجوم بري واسع النطاق في رفح - لأنه لا يمكن توفير حماية كافية للمدنيين هناك"، لافتا إلى أنه لا يمكن تصور أي سيناريو أو أي شكل من أشكال العمل العسكري هناك "لا يرتبط بسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين بشكل غير مسؤول".

وطالب شولتس مجددا بإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس وتوصيل ما يكفي من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الطريق البري وقال إن "مسؤولية جعل هذا الأمر ممكنا تقع على عاتق إسرائيل"، وصرح بأن هذه المسألة تتعلق بإرسال ما يبلغ 500 شاحنة إلى القطاع في اليوم.

وجدد شولتس مع ماكرون الدعم لحل الدولتين بوصفه يوفر أفقا طويل المدى لتسوية الصراع.