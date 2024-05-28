السوداني يدعو إسبانيا إلى بناء شراكات استراتيجية مع العراق

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الحكومة الإسبانية إلى بناء شراكات استراتيجية والمضي في علاقة ثنائية بمجالات متعددة.

وأكد السوداني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز "رغبة العراق في بناء شراكة استراتيجية مع إسبانيا، ومشاركة الشركات المتخصصة في النهضة العمرانية والتنموية التي يشهدها العراق والبيئة الجاذبة للاستثمار والمضي في علاقة ثنائية بمجالات متعددة"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

كما ثمّن "موقف إسبانيا وخطوتها المهمة في الإعتراف بدولة فلسطين، وما اتخذته الحكومة الإسبانية من دعم وإسناد للقضية الفلسطينية، وشجب للعدوان الذي يتعرض له الأبرياء في غزّة".

وقال رئيس الحكومة العراقية "أن هذه المواقف المتخذة من دول كبرى، لها أثر كبير في ردع العدوان، ومنع الإبادة الجماعية التي تُمارس بوحشية وانعدام الضمير تجاه الفلسطينيين، وعدم احترام القوانين الدولية والإنسانية".

وأكد "اهتمام العراق ببسط الأمن والاستقرار في المنطقة، وضرورة الإبتعاد عن كل مسببات إتساع الصراع".

من جهته جدد رئيس وزراء اسبانيا الدعوة لرئيس الحكومة العراقية لزيارة إسبانيا من أجل المزيد من التباحث في الملفات الثنائية، وعقد اجتماعات اللجان المشتركة، بما يعزز الشراكة ويسهم في تطوير العلاقات بين البلدين.