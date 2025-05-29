تشيلسي يكتسح ريال بيتيس برباعية ويتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي

تُوّج فريق تشيلسي الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، بعد فوزه الكبير على ريال بيتيس الإسباني بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأربعاء، على ملعب "الملكي فروتسواف" في بولندا، ضمن نهائي البطولة القارية.

وشهدت بداية المباراة تفوقًا مبكرًا للفريق الإسباني، بعدما افتتح المغربي عبد الصمد الزلزولي التسجيل لصالح ريال بيتيس في الدقيقة التاسعة، بتسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيتيس بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، قلب تشيلسي الطاولة على منافسه، حيث نجح الأرجنتيني إنزو فيرنانديز في إدراك التعادل في الدقيقة 65، برأسية متقنة سكنت شباك الحارس الإسباني.

ولم تمضِ سوى خمس دقائق، حتى سجل نيكولاس جاكسون الهدف الثاني لتشيلسي من رأسية رائعة في الدقيقة 70، مانحًا فريقه التقدم لأول مرة في اللقاء.

واستمر الزحف الأزرق نحو اللقب، وأضاف جادون سانشو الهدف الثالث في الدقيقة 83، بتسديدة قوية استقرت في أقصى الزاوية، وسط عجز من حارس ريال بيتيس عن التصدي لها.

ومع محاولات ريال بيتيس تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة، وجه الإكوادوري مويسيس كايسيدو الضربة القاضية، بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليؤكد تتويج تشيلسي المستحق باللقب.

وبهذا الانتصار الكبير، يحصد تشيلسي أول ألقابه في دوري المؤتمر الأوروبي، ويضيف بطولة أوروبية جديدة إلى خزائنه، في موسم ختامي قوي للفريق اللندني.