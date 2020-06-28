مندوب «الدول العربية» بالأمم المتحدة عن قمة الاتحاد الإفريقي حول سد النهضة: المنظمات الإقليمية لها الأولوية

قال السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم لجامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إن قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت أمس بشأن أزمة سد النهضة، خرجت بتفاهمات جديدة لإتاحة أسبوعين للتفاوض؛ أسبوع منهما للتوصل إلى اتفاق حول الجوانب الفنية والقانونية يُقدم تقرير لرئيس الاتحاد الإفريقي، ثم تجرى في الأسبوع الآخر مشاورات سياسية على مستوى عال.

وأضاف أثناء حواره لبرنامج «القاهرة الآن»، المذاع عبر فضائية «العربية الحدث»، مساء السبت، أن في المنازعات الدولية تُعطى الأولوية للمنظمات الإقليمية، ثم يأتي دور الأمم المتحدة إذا ما فشلت المنظمة الإقليمية في حل النزاع، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن لا يمكن أن يدخل كدور مراقب من المراقبين إلا بقرار منه وإذا طلبت الأطراف المعنية تدخله كطرف في المفاوضات.

وأشار إلى أن جلسة مجلس الأمن التي دعت مصر لعقدها يوم الاثنين بشأن سد النهضة، سيقدم فيها إحاطة حول تطورات الموضوع وحول الخطابات التي تقدم بها دول التفاوض لرئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، إضافة إلى إحاطة للقاء الذي تم بالأمس.

وأكد على أهمية أن عقد اجتماع مجلس الأمن حول سد النهضة؛ حتى تصبح القضية مطروحة أمام المجلس، لافتًا إلى أنه يمكن العودة لمجلس الأمن لاحقًا إذا ما فشلت المفاوضات التي دعا إليها اجتماع الاتحاد الإفريقي أمس.

وشارك أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة إفريقية مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي لمناقشة قضية سد النهضة.