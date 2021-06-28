الإنتاج الحربي: بدء إنتاج الأتوبيس الكهربائي المصري شهر أكتوبر المقبل

قال محمد عيد بكر، المتحدث باسم وزارة الدولة للإنتاج الحربي، إن إنتاج الأتوبيس الكهربائي المصري سيبدأ شهر أكتوبر المقبل، سواء من هيئات النقل داخل محافظتي القاهرة والإسكندرية، أو المحافظات السياحية؛ ليكون واجهة للدولة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن الأتوبيس الكهربائي المصري نموذج هام للتعاون مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن التصميم الخاص بالأتوبيس مصري 100%.



وأشار إلى تجربة الأتوبيس خلال الشهور الماضية؛ لمعرفة مدى ملاءمته للظروف الجوية، متابعًا: «35 ألف مواطن استخدموا الأتوبيس خلال الفترة الماضية، ونبحث ما يمكن تحديثه ليناسب المواطنين بشكل يليق بهم».



وأعرب متحدث وزارة الدولة للإنتاج الحربي عن أمله في انتشار الأتوبيس الكهربائي في كل مكان بمصر، موضحًا أنه يتناسب مع استراتيجية الدولة للتحول إلى المركبات النظيفة والتي تحقق عوائد اقتصادية وبيئية هامة.



وشهد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، صباح اليوم الاثنين، مراسم توقيع اللواء رفيق رزق عبده، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المُدرعات «مصنع 200 الحربي»، عقد تصنيع الأتوبيس الكهربائي المصري بالشراكة بين «المصنع» وشركة صناعة وسائل النقل MCV، في إطار حرص الوزارة على التعاون مع القطاع الخاص في المشروعات التي تعمل عليها.