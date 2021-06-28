سائق نقل يسير عكس الاتجاه أثناء لقاء أحمد موسى وكامل الوزير -فيديو

كامل الوزير: في الآخر يقولوا الوزارة غلطانة



قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن معظم الحوادث على الطرق تقع بسبب النقل الثقيل، لافتًا إلى أن حمولة بعض السيارات تكون أكبر من الحمولة التصميمية للطريق العادي.



وأضاف الوزير، خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، أن الوزارة تحاسب المخالفين للحمولة المقررة، معلقًا: «نحاسبهم ونأخذ حق الدولة كويس منهم لأنهم يدمرون الطريق».



وأثناء حوار الوزير مع الإعلامي أحمد موسى، ظهرت سيارة نقل تسير في الاتجاه المعاكس للطريق، ليعلق الوزير، قائلًا: «ماشي مخالف ليه؟ ممكن يعمل حادثة وإحنا واقفين وفي الآخر يقولوا وزارة النقل وهيئة الطرق غلطانة».





