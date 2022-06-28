نوال الكويتية توجه الشكر لكل من اطمأن عليها بعد وعكتها الصحية

وجهت الفنانة نوال الكويتية، رسالة شكر لكل من اطمأن وسأل عليها بعد تعرضها لوعكة صحية، تسببت في إلغاء حفلها بموسم جدة.

وكتبت نوال، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «شكرا لكل الزملاء ولجمهوري الغالي على السؤال والاطمئنان، الله لا يحرمني منكم جميعا ولا يريكم مكروه، وأنا الحمدلله بخير».

وكانت أعلنت الفنانة نوال الكويتية إلغاء حفلها في موسم جدة، بسبب وعكة صحية تعرضت لها، معلقة: «جمهوري الحبيب أعتذر منكم لعدم قدرتي على إقامة حفل جدة بسبب وعكة صحية خفيفة أمر بها وأرجو تقبل اعتذاري وأشوفكم على خير وعلى حب».