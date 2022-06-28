أعلنت الرئاسة التركية، الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصل على "تعاون كامل" من فنلندا والسويد ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وحلفائهم.

وأضافت الرئاسة التركية في بيان: "تركيا حصلت على ما تريده"، وفقا لما نقله موقع "تي آر تي خبر" التركي.

وأوضح البيان أن البلدين المرشحين تعهدا بالالتزام بـ"التعاون التام مع تركيا في مكافحة" حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية، وكذلك ضد الحركات التابعة له.

وتابع البيان أن البلدين سيحظران أيضًا "نشاطات جمع الأموال والتجنيد" للمسلحين الأكراد و"سيحظران الدعاية الإرهابية ضد تركيا".

كذلك، تعهدت هلسنكي وستوكهولم ب"إظهار التضامن مع تركيا في الحرب ضد الإرهاب بكل أشكاله".

كذلك، قبلت العاصمتان بعدم "فرض قيود أو حظر على الصناعات الدفاعية" وفق بيان الرئاسة التركية، في إشارة إلى الحظر المفروض على تسليم الأسلحة إلى تركيا ردًا على التدخل العسكري لأنقرة في سوريا عام 2019.

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء أن تركيا وافقت على دعم مساعي فنلندا والسويد للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي.

وقال للصحفيين على هامش قمة للحلف في مدريد: "يسعدني أن أعلن أن لدينا الآن اتفاقًا يمهد الطريق لفنلندا والسويد للانضمام إلى حلف الأطلسي".

وسيوجّه قادة الناتو دعوة إلى فنلندا والسويد رسميًا للانضمام إلى الحلف الأربعاء، حسبما قال ستولتنبرج.