أصدر نادي الزمالك بيانا رسمياً يؤكد فيه عودته للمشاركة في مبريات الدوري بشكل طبيعي وذلك بعد رفضه استكمال الدور الثاني لحين إقامة مؤجلات الدور الأول أولا

وجاء في البيان..

إن نادي الزمالك قد أثبت يقيناً بأفعاله و ممارساته احترامه الحقيقي غير المشروط لقيمه و ثوابته، و في هذا الإطار فقد تعامل النادي مع أزمة الجدول المعدل لمباريات الدوري العام بكل شفافية و أعلن عن موقف حاسم استهدف صالح الرياضة المصرية و تحقيق العدالة لكل الأندية و ضمان المساواة و تكافؤ الفرص و الوصول إلى إصلاح شامل للمنظومة الرياضية التي أصابها كثير من اليأس و الوهن من ضياع العدالة و تغليب لغة المصالح الشخصية على الصالح العام..

و قد التزم مجلس الإدارة في ذلك الطرق الشرعية مؤكداً حرصه على نجاح وانتظام المسابقات مع تأكيد احترامه لكل الأطراف على نحو يليق بمكانته و يتفق مع مبادئه، إلى أن أدرك العقلاء حقيقة و عدالة موقف النادي و انضم إلينا عدد غير قليل من أعضاء المنظومة الرياضية، أعلن بعضهم موقفه ونحترم رغبه البعض إرجاء الإعلان عن ذلك لأسباب نتفهمها.

ومن ثم توالت اجتماعات و لقاءات الجهات المعنية و بدأت الاستجابة للمطالب المشروعة و تحركت عجلة التغيير وتم اتخاذ خطوات إيجابية تم إعلانها مع تحديد جدول زمني محدد لاستكمال باقي المطالب نحو تحديث و تطوير منظومة رياضية تليق بمكانة و تاريخ الدولة المصرية.

وفي ضوء ذلك وبعد دراسة وتقييم شامل للموقف فقد قرر المجلس بالنظر إلى الخطوات الإيجابية التي تحققت إثر وقفتنا الحاسمة وما تلقيناه من تعهدات التعاون مع تلك الخطوات والعودة لاستكمال مباريات الدوري العام.

و إلى جماهير نادينا الواعية نقول أن مجلس الإدارة يتخذ مواقفه بحسابات دقيقه تراعي كافه الاعتبارات التي تتعلق بمصالح النادي المشروعة ولا يصطنع معارك ولا يخوض معركه إلا في حدود ما تقتضيه حتما تلك، ونؤكد مجدداً أن المجلس يتفهم مطالبكم و يقدر مشاعركم ويحترم كافة وجهات النظر و يبذل كل طاقته لإسعادكم و المحافظة على حقوق النادي.

وليعلم الجميع أن الموقف الحاسم لنادي الزمالك وما تحقق من نتائج قد أزعج بعض المنتفعين ذوي النفوس الضعيفة وأصحاب المصالح الشخصية، و هواة الفتن فانطلقوا عبر أبواق وسائل إعلامية و نشرات صحفية وأوعزوا إلى سفهائهم ، منهم من كان له من اسمه في خلقه نصيب، يتحدثون بلغة تليق بهم يترفع نادي الزمالك أن يتردى إلى حيث يحط هؤلاء رحالهم.

إلى هؤلاء نقول لا جدوى مما تفعلون، لا نشاطركم ما ترديتم إليه فقد مضى عهد زينتم فيه الباطل و أزهقتم الحق و لن تعود عقارب الساعة للوراء .

إلى كل من يدرك قيمة الكلمة و يفهم معنى الروح الرياضية و المنافسة الشريفة ندعوكم إلى مشاركة نادي الزمالك جهوده المخلصة نحو التغيير للأفضل.

و لا عزاء لسماسرة المبادئ و صنّاع الفتن .

الزمالك أولاً