ما أبرز النقاط التي تناولتها المناظرة بين بايدن وترامب؟

اختتمت المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب، على قناة "سي إن إن" من استوديو في أتلانتا بدون جمهور، حيث تحدث المرشحان الرئاسيان عن عدة نقاط تعلقت بالسياسات الأمريكية الداخلية والخارجية.

وتنوعت المواضيع المطروحة بين الحرب في غزة والحرب الروسية في أوكرانيا، جنبا إلى جنب مع الاقتصاد الأمريكي وملفات الهجرة، بين موضوعات أخرى، بحسب ما نقلته قناة "الحرة" الأمريكية.

الحرب بين حماس وإسرائيل.

انتقد ترامب سياسات بايدن التي زعم أنها تسببت في حدوث هجوم السابع من أكتوبر، قائلا إن إدارته السابقة جففت كل الإيرادات لطهران، ما جعلها غير قادرة على دعم حماس أو أي جماعات مسلحة في المنطقة.

في المقابل، قال بايدن إنه في عهد ترامب هاجمت إيران مئات الجنود الأمريكيين وتسببت في إصاباتهم، مضيفا أن "مجلس الأمن ومجموعة السبع وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وافقوا على خطة مقترحة بثلاث مراحل.. وحماس تريد استمرار الحرب".

وأشار إلى أنه "يضغط بشدة لجعل حماس توافق على الخطة"، ودافع بايدن عن قراره بتعليق إرسال قنابل تزن 2000 طن (أكثر من 900 كلغ)، لأنه من الصعب أن تستخدم في مناطق مأهولة.

وأكد أن الولايات المتحدة أكبر داعم لإسرائيل، مشيرا إلى أنه تم "إضعاف حماس" و"علينا القضاء" على الحركة.

ورد ترامب بدوره بالقول: "بايدن يقول إن حماس هي التي لا تريد وقف إطلاق النار، ولكن إسرائيل هي التي لا تريد وقف إطلاق النار، عليهم إنهاء الأمر"، واصفا بايدن بـ "الفلسطيني السيئ"، في إشار لتأييد الرئيس الأمريكي للفلسطينيين على حساب إسرائيل، وفق تعبيره.

الحرب الروسية على أوكرانيا

وانتقد ترامب سياسات بايدن تجاه حرب أوكرانيا، وقال: "لو كان هناك رئيس حقيقي يحترمه (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لما غزا بوتين أوكرانيا"، مضيفا: "كان بايدن سيئا في أفغانستان، وبوتين راقب هذا وراقب عدم الكفاءة"، وعندما "شاهد بوتين ذلك، قال إنه سيذهب ليغزو أوكرانيا فهذا حلمه".

وأكد أن "شروط بوتين غير مقبولة، ولكن الحرب كان يجب ألا تبدأ"، وأعطى بايدن "200 مليار دولار لأوكرانيا"، واصفا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، بـ"أفضل بائع" لأنه "كلما يأتي لواشنطن يحصل على المليارات".

وقال موجها حديثه لبايدن: "ما كان يجب أن تنفق هذه المليارات"، وأكد أن الحرب "ستنتهي قبل استلامه لمنصبه".

من جانبه رد بايدن بأن إدارته أخرجت "أكثر من 100 ألف وغيرهم من أفغانستان جوا"، وما يحصل في أوكرانيا كان بتشجيع "ترامب بوتين ليفعل كل ما يريد".

وقال إن "بوتين أراد السيطرة على كييف في أيام، ولكنه لم يتمكن من ذلك وخسر الآلاف".

ووصف بايدن بوتين بـ"مجرم حرب قتل الآلاف، ويريد إعادة الإمبراطورية السوفيتية ولن يتوقف عند أوكرانيا لو نجح في الحرب سيستمر إلى دول أخرى".

الاقتصاد

وفيما يتعلق بالاقتصاد، قال بايدن إن إدارته تسلمت "اقتصادا كان على وشك الانهيار" من إدارة ترامب، إذ كانت البطالة مرتفعة، وأعادت "إدارته الأمور إلى نصابها" للاقتصاد إذ أوجدت فرص عمل جديدة خاصة في القطاع الصناعي.

وأكد أن السياسات الاقتصادية لإدارته أكدت على عدم إضرار الشركات بالمستهلكين، مشيرا إلى أن ما كان يحصل في الإدارة السابقة "فوضى"، وعلى سبيل المثال تم خفض أسعار الأدوية مثل الأنسولين.

واتهم بايدن سياسات ترامب بأنها تركز على الأثرياء، وأنه في عهده زاد العجز والدين لأعلى مستوى في التاريخ الأميركي، منتقدا خفض الضرائب للأثرياء فقط، مشيرا إلى أنه يوجد عدد كبير منهم ويدفعون فقط 8% من الضرائب.

من جانبه، رد ترامب بالقول إن إدارته سلمت إدارة بايدن "أعظم اقتصاد في التاريخ الأمريكي رغم جائحة كورونا"، مؤكدا أن التوسع في الإنفاق كان ضروريا لتلافي الكساد، وأنه خلال إدارته كانت السوق المالية في أفضل حالاتها، والوظائف التي يتغنى بها بايدن خلقها للمهاجرين وليس للأمريكيين.

ودافع ترامب عن سياسات وضع رسوم جمركية، مؤكدا أن هذا سيوفر المال لخفض العجز ويمنح القوة للاقتصاد الأميركي، وحتى الإعفاءات الضريبية تحفز الشركات.

واعتبر ترامب أن بايدن "لم يقم بعمل جيد. لقد قام بعمل سيئ. والتضخم يقتل بلدنا. إنه يقتلنا". في المقابل، رد بايدن بأنه "لم يكن هناك تضخم وفرص عمل لأنه (ترامب) قضى على الاقتصاد".

الانسحاب من أفغانستان

ورغم اتفاق المرشحين على ضرورة سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، وصف ترامب سحب بايدن للقوات الأمريكية بأنه "الأكثر إحراجا في التاريخ الأمريكي"، وأنه كان "اليوم الأكثر إحراجا في حياة الولايات المتحدة".

وقال بايدن إنه عندما تسلم منصبه "كانوا لا يزالون يُقتَلون في أفغانستان، ولم يفعل (ترامب) شيئا حيال ذلك"، قاصدا بذلك الجنود الأمريكيين هناك، مشيرا إلى أنه الرئيس الأمريكي الوحيد في هذا العقد الذي لم "يقتل فيه أي جندي في أي مكان في العالم، كما فعل هو" في إشارة إلى ترامب.