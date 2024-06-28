السفير حسام زكي: لبنان يشهد تحديات خطيرة تهدد أمنه واستقراره

اختتم السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، زيارة رسمية إلى لبنان موفدا شخصيا من أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة.

وأجري السفير زكي خلال الزيارة عددا من اللقاءات مع كل من الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني والرئيس نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال، ومشاورات مع القيادات السياسية والبرلمانية شملت مختلف مكونات الطيف السياسي اللبناني، إضافة إلى لقاء مع قائد الجيش.

وأوضح الأمين العام المساعد في تصريحات له، أن الزيارة كان لها طابع تضامني مع لبنان وشعبه وأن لها شقين الأول يتعلق بالتصعيد في الجنوب اللبناني حيث يشهد لبنان تحديات خطيرة تهدد أمنه واستقراره وكذلك أمن واستقرار المنطقة برمتها في حال ما توسعت الحرب على الحدود الجنوبية، مؤكدا في هذا الصدد على تضامن الجامعة العربية مع لبنان وشعبه، مبينا أن هذا موقف عربي تؤكد عليه قرارات مجلس الجامعة العربية.

وأضاف أنه في ذات السياق أكد أن الالتزام بقرار مجلس الأمن 1701 أمرا ضروريا لاحتواء التصعيد الحالي. وأنه قد حذر منذ اندلاع الحرب الوحشية على غزة من مخاطر اتساع رقعة هذه الحرب لتطال عدد من دول المنطقة ومن بينها لبنان، مشددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسئوليته لوقف هذه الحرب المستعرة، فلا سبيل لاحتواء التصعيد الحالي في الجنوب اللبناني دون وقف إطلاق نار تام.

كما أوضح الموفد الشخصي للأمين العام أن الشق الثاني للزيارة والذي لا يقل اهمية عن الشق الأول، يتعلق بالشغور الرئاسي الممتد لأكثر من 19 شهرا، مشيرا إلى أنه أكد خلال كل اللقاءات التي أجراها مع القيادات اللبنانية على ضرورة كسر الجمود الذي يشهده هذا الملف الهام، داعيا الجميع إلى إعلاء المصلحة الوطنية فوق أية اعتبارات أخرى وفتح الطريق أمام استئناف المسار الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية، مشددا على خطورة الوضع الحالي كونه يفاقم التحديات التي تواجه كل مؤسسات الدولة ويحد من قدرتها على القيام بواجبها تجاه الشعب اللبناني.

وأوضح الموفد الشخصي للأمين العام في ختام زيارته أن الجامعة العربية تعول كثيرا على حكمة القيادات اللبنانية والوعي التام لخطورة التحديات المحيطة بلبنان على الصعيدين السياسي والميداني، مؤكدا استعداد الجامعة العربية التام لمساعدة لبنان في كل ما من شأنه أن يسهم في عبور هذه المرحلة الصعبة بأمان.