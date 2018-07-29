قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، إن القواعد الخاصة بالانتخابات الرئاسية جاهزة وتمت المصادقة عليها وسيتم نشرها قريبا في الجريدة الرسمية، موضحا أن القواعد (الرزنامة) قد تم وضعها بناء على الفصل 86 من الدستور الذي ينص أنه خلال المدة الرئاسية المؤقتة ينتخب رئيس جمهورية جديد في مدة تتراوح بين 45 إلى 90 يوما.

وأضاف بوعسكر، في تصريحات اليوم الأحد، أن الهيئة قامت بممارسة صلاحياتها ووضعت قواعد ستقوم بإشهارها وتنفيذها وفق القانون المتعلق بها والدستور والقانون الانتخابي في الفصل 49 الذي أقر مددا مقتضبة في حال تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، مشيرا إلى أنه قد تم اختصار المدد في القواعد التي وضعتها الهيئة، وخاصة مدد الطعون في الترشحات التي تم اختصارها تقريبا إلى النصف، وكذلك في فترة الحملة الانتخابية التي تم تقليصها من 22 يوما إلى 13 يوما.

وأوضح أن الاجتماع الذي ستعقده هيئة الانتخابات بعد غد /الثلاثاء/ مع الأحزاب السياسية يهدف إلى إطلاعها على القواعد الجديدة مفصلة وتوضيح الأسباب الدستورية والقانونية التي جعلت الهيئة تختار موعد الـ15 من سبتمبر المقبل، كما سيكون الاجتماع مناسبة لتوضيح إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية استعدادا لفترة قبول الترشحات التي ستكون وفق القواعد بداية من 2 إلى 9 أغسطس المقبل، لافتا إلى أن الهيئة قد نشرت نماذج للتزكيات الشعبية وتزكيات نواب مجلس الشعب ورؤساء المحليات على الموقع الإلكتروني للهيئة.

يذكر أن الهيئة كانت قد حددت تاريخ 17 نوفمبر موعدا للانتخابات الرئاسية و6 أكتوبر موعدا للتشريعية، غير أن وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الجاري فرض على الهيئة إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها خلال مدة تتراوح بين 45 و90 يوما ، وهي الفترة التي يحددها الدستور في الفصل 84 والتي يتولى خلالها رئيس مجلس نواب الشعب رئاسة الجمهورية مؤقتا إلى حين انتخاب رئيس جديد.

من جهة أخرى، وقبل يوم من انتهاء آجال قبول الترشحات للانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 6 أكتوبر القادم، قال بوعسكر إن الهيئة تلقت حتى اليوم 777 قائمة في جميع فروعها منذ انطلاق قبول المطالب في 22 يوليو الجاري.

وأوضح أن العدد الإجمالي للمترشحين في هذه القوائم بلغ 7943 مترشحا، مشيرا إلى أن الهيئة ستبت في مطالب الترشحات، وتعلن عن القائمات النهائية المقبولة يوم 30 أغسطس القادم.