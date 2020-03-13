العناني يبحث مع محافظ الإسكندرية سبل النهوض بالقطاع السياحي بالمحافظة

بحث خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع محمد الشريف محافظ الإسكندرية ود. جاكلين عازر نائب المحافظ ؛ سبل تعزيز التعاون لوضع آلية للنهوض بالقطاع السياحي بمحافظة الاسكندرية وبالأخص تعظيم الطاقة الفندقية بها.

وتناول اللقاء مناقشة بحث دراسة تطوير محافظة الإسكندرية سياحيا خاصة وأنها تمتلك مقومات جذب سياحية متنوعة، بالإضافة إلى دراسة سبل زيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة من خلال إنشاء فنادق جديدة تستغل المقومات الثقافية والسياحية بالمحافظة من أجل استيعاب أكبر عدد من الزائرين والسائحين الوافدين اليها.

وناقش الجانبان مقترح تطوير أحد الميادين الهامة بمحافظة الإسكندرية علي غرار تطوير ميدان التحرير بالقاهرة، لإظهار المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة أمام الزائرين بالصورة الجمالية التي تليق بها وبمكانتها التاريخية و السياحية.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني، كان قد قام بزيارة محافظة الإسكندرية نهاية الشهر الماضي لتفقد بعض المنشآت الفندقية والأماكن السياحية والأثرية بها، و متابعة تطبيق إجراءات السلامة الصحية بها، بالإضافة إلى تفقده لمنطقة المنتزة السياحية ومتابعة مشروع تطويرها وإحيائها لتصبح منتجعا سياحيا ثقافيا عالميا، كما قام بإعادة فتح قلعة قايبتاي الأثرية ومتحف المجوهرات الملكية للزيارة.

وفي إطار خطة الوزارة لإعادة الفتح التدريجي لعدد من المتاحف والمواقع الأثرية، تم أيضا إعادة فتح متحف الإسكندرية القومي، ومنطقة كوم الشقافة، وعامود السواري.