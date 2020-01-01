حددت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان 28 مستشفى علي مستوي الجمهورية لإجراء تحاليل (PCR) للكشف عن فيروس كورونا، للمصريين الراغبين في السفر للخارج، وذلك بناء على تعليمات سلطات الطيران المدنى والسلطات الصحية لبعض الدول التى تطلب اجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لاراضيها.

وأكدت المعامل المركزية أن الأوراق المطلوبة لإجراء التحليل هي أصل جواز السفر، وبطاقة الرقم القومي، علي أن يتم إعطاء المواطن شهادة خلوه من فيروس كورونا، علي أن يتك دفع رسم قدره 1050 جنيهاً مصريا، وتكون هذه الشهاده معتمدة للسفر بالخارج لجميع الدول العربية والأجنبية.

والمستشفيات التي تم تخصصيها لهذه التحاليل هي:

القاهرة: المعامل المركزية، ومستشفي حميات العباسية

الجيزة: مستشفى حميات إمبابة

أسوان: مستشفى حميات أسوان

أسيوط: مستشفى صدر أسيوط الوليدية

الاسكندرية: مستشفى حميات الاسكندرية

الاسماعيلية: مستشفى حميات الاسماعيلية

الأقصر: مستشفى حميات الأقصر

البحر الأحمر: المعمل المشترك بالغردقة

البحيرة: المعمل المشترك بدمنهور

الدقهلية: مستشفى المنصورة الدولي

الشرقية: المعمل المشترك بالشرقية

الغربية: مستشفى حميات طنطا

الفيوم:رمستشفى الفيوم العام

القليوبية: مستشفى حميات بنها

المنوفية: مستشفى حميات شبين الكوم

المنيا: جراحات اليوم الواحد بسمالوط

الوادي الجديد: مستشفى حميات الخارجة ومستشفى الداخلة العام

بني سويف: المعمل المشترك ببني سويف

بورسعيد:!مستشفى حميات بورسعيد

جنوب سيناء: مستشفى الطور العام، ومستشفى شرم الشيخ الدولي.

دمياط: مستشفى حميات دمياط

سوهاج: مستشفى أخميم المركزي، قنا: مستشفى حميات قنا

كفر الشيخ: مستشفى الزعفرانة

مطروح: مستشفى النجيلة.

كما حددت المعامل المركزية مستشفى مقرها بالقاهرة فقط لإجراء اختبارات الفيروسات الكبدية لراغبي السفر، وأتاحت المعامل إمكانية تحديد موعد لإجراء التحاليل سواء الخاصة بفيروس كورونا أو الفيروسات الكبدية عن طريق الإنترنت، بالاضافة إلى الاستعلام عن النتيجة أو الغاء الموعد المحدد.