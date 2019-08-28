-القوات المسلحة وأجهزة الدولة ليس لها علاقة بأي مجموعة صيدليات في السوق



علق الدكتور أحمد العزبي، رئيس مجلس إدارة سلسلة صيدليات "العزبي"، على قرار شطبه من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة.

وقال "العزبي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء أمس الثلاثاء، إنه لا صحة على الإطلاق لما وصفه بـ "تدخل الدولة وأجهزتها أو القوات المسلحة للضغط عليه في هذه الأزمة، من أجل الاستحواذ على مجموعة الصيدليات".

وعقب: "تدخل الدولة وأجهزة أو الجيش، أو ضغط بأي صور من الصور عشان يستولوا أو يستحوذوا على الصيدليات بتاعتي، هذا الكلام عار كلية من الصحة، القوات المسلحة وكل الأجهزة ليس لها علاقة بأي مجموعة صيدليات موجودة في السوق المصري، ده قولًا واحدًا ودون أي مزايدات، عشان إحنا مش ناقصين بلبلة"، وفقًا لقوله.

يذكر أن الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، قد أخطرت نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب كل من الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان.