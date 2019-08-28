الزمالك يطلب حكام أجانب في مبارياته بكأس مصر

طلب مجلس إدارة نادي الزمالك بتوفير حكام أجانب في مبارياته بكأس مصر، بعدما تأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وكان الزمالك قد تأهل إلى نصف النهائي بالفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد في ربع نهائي البطولة، في مباراة شهدت العديد من الحالات المثيرة للجدل تحكيميا من قبل حكم الساحة محمد معروف.

وطالب المقاصة والزمالك بأكثر من ركلة جزاء، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب، بينما لم يشهر العديد من البطاقات الصفراء في حالات احتكاك وتدخلات قوية بين اللاعبين.

ويرغب الزمالك في خوض مباراته المقبل أمام الاتحاد السكندري بحكام أجانب، على أن تستمر الاستعانة بحكام أجانب حال التأهل للنهائي أيضا.