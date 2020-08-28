قال أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المحافظة تمتلك 500 ألف و70 فدانًا؛ تتولى زراعتها وتسويقها شركة الريف المصري، بقرارين رئاسيين صدرا في عامي 2014 و2016، ضمن مشروع المليون ونصف فدان الرئاسي.

وأضاف أثناء لقاء ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن المحافظة تشتهر بزراعة العديد من المحاصيل، أهمها الثوم والذرة، نظرًا لخصوبة الأراضي.

وأشار إلى أن أي حالة مخالفة تعدي على الأراضي من قبل المواطنين، فإنه يتم إزالتها فوريًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفًا أن شركة الريف المصري تسند أعمال المشروع إلى شركات كبرى متخصصة في استصلاح الأراضي.

ولفت إلى تنفيذ مشروع غرب المنيا؛ تقوم عليه وزارة الزراعة بمخطط حوالي 20 ألف فدانًا، استصلحت منهم نحو خمسة آلاف فدان لزراعة البنجر، وحوالي ألف فدان لزراعة القمح، ما يوفر فرص عمل كثيفة للشباب.