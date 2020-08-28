تعقيم مسجدا لأداء أول صلاة جمعه بسفاجا

تابعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، مساء اليوم الخميس، تطهير وتعقيم المساجد وتجهيزها لصلاة الجمعه بها بالتعاون بين الادارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة بسفاجا وإدارة أوقاف سفاجا.

وأضافت "رئيس المدينة" أنه تم وضع علامات للتباعد بين المصليين بالمساجد وتم التوجيه بأن يحضر كل مصل معه سجادة صلاه خاصه به وكمامه حرصا علي سلامته وسلامة الاخرين ضمن الإجراءات الإحترازيه لمواجهة كورونا.

أوضحت "المغربي" أن إدارة أوقاف سفاجا أعلنت عن عدد من المساجد التي تنطبق عليها اشتراطات أداء صلاة الجمعة وهي مسجد الزهراء ام الحويطات ومسجد الكبير و النور ومسجد عمار بن ياسر ومسجد التقوى و مسجد ابوبكر الصديق ومسجد عمربن الخطاب ومسجد الحسين بن على ومسجد المركز الإسلامي ومسجد الخالدين ومسجد خالد بن الوليد ومسجد شباب سيدنا محمد ومسجد السلام ومسجد عمري عبد العزيز ومسجد الفرقان ومسجد سيد الشهداء ومسجد الخلفاء الراشدين ومسجد على بن أبى طالب ومسجد عثمان بن عفان ومسجد الصالحين ومسجد بلال بن رباح ومسجد التوحيد

ومسجد السلام 95 ومسجد الفاروقية ك85.

مؤكدة على الالتزام الكامل بالضوابط التي ووضعتها وزارة الأوقاف لعودة صلاة الجمعة للمساجد، جاء فى مقدمتها الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى فقط، وتكون خطبة الجمعة فى حدود 10 دقائق.