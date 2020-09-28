الرئيس اللبناني يؤكد تمسكه بالمبادرة الفرنسية لدعم وإنقاذ بلاده

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، تمسكه بالمبادرة التي أطلقها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لدعم ومساندة لبنان، منوها بالاهتمام الذي يبديه الرئيس الفرنسي حيال لبنان واللبنانيين.

وأعرب الرئيس اللبناني -خلال استقباله اليوم الاثنين سفير فرنسا لدى لبنان برونو فوشيه- عن أسفه لعدم تمكن الدكتور مصطفى أديب من تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وفق بنود المبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان خصوصا فيما يتعلق بإجراء الإصلاحات اللازمة.

وانهارت مساعي تشكيل حكومة جديدة للبنان برئاسة الدكتور مصطفى أديب، في ضوء إصرار حركة أمل وحزب الله على الاحتفاظ بوزارة المالية في الحكومة، وذلك عبر تسمية الثنائي الشيعي للوزير الذي سيشغل الحقيبة، إلى جانب المشاركة في تسمية ممثليهما في الحكومة من خلال تقديم لائحة أسماء لـ "أديب" ليختار منها وزراء الطائفة الشيعية.

بدوره، وجّه الرئيس الفرنسي -خلال مؤتمر صحفي عقده أمس- انتقادا حادا لجميع الزعماء السياسيين اللبنانيين، متهما إياهم بارتكاب "خيانة جماعية" بعدم الالتزام بتعهداتهم التي قطعوها أمامه خلال زيارته إلى بيروت مطلع شهر سبتمبر الجاري بتسهيل تشكيل حكومة إنقاذ برئاسة مصطفى أديب، وقيامهم بتقديم مصالحهم الخاصة والفئوية على المصلحة العامة للبنان وشعبه.