الحوثيون: الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت يفتح الباب على حرب مفتوحة

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أدانت جماعة أنصار الله الحوثية، الهجوم الإسرائيلي على مقر حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت قائلة إنه "يفتح الباب على حرب مفتوحة".

وقال المكتب السياسي للجماعة في بيان إن "استهداف الضاحية الجنوبية (لبيروت) المكتظة بالمدنيين توحش غير مسبوق وليس بجديد ولا مستغرب على العصابة الصهيونية".

وتابع المكتب السياسي للحوثيين، وفقا لقناة المسيرة المرتبطة بالجماعة، أن "التطور الخطير في العدوان الصهيوني على لبنان يفتح الباب على حرب مفتوحة وشاملة لن تكون نتيجتها إلا وبالا على الكيان المؤقت ومجرمي الحرب".

يذكر أن الحوثيين وحزب الله، جزء مما يسمى بـ"محور المقاومة" والذي يشمل أيضا مجموعات تحارب بالوكالة في لبنان وغزة والعراق واليمن.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن قد أعلنت أمس الجمعة، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا هدفا عسكريا في العمق الإسرائيلي.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "نفذنا عملية عسكرية ضربت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بصاروخ باليستي من نوع "فلسطين2".

وأضاف سريع "ضربنا أيضا هدفا حيويا في منطقة "عسقلان" المحتلة بطائرة مسيّرة من نوع يافا".

وأوضح المتحدث العسكري الحوثي، "العمليتان في يافا وعسقلان حققتا أهدافهما بنجاح".

وأكد سريع، أن قوات جماعته "ستنفذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي انتصارا لدماء إخواننا في فلسطين ولبنان".

وأردف بالقول "سوف ننفذ المزيد من العمليات العسكرية خلال الأيام القادمة ضد العدو الإسرائيلي انتصارا لدماء إخواننا في فلسطين وانتصارا لدماء إخواننا في لبنان".