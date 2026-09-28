تحرير 71 محضرًا لمخابز مخالفة خلال حملات تموينية بالإسكندرية

أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الأحد، عن تحرير 71 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، إلى جانب 20 محضرًا لمخالفات بمحطات تموين السيارات والأسواق، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والقطاع التمويني.

وجاءت الحملات، وفقًا لبيان اليوم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وتوجيهات المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، وتحت إشراف هبة الله سمير، وكيلة المديرية.

وشاركت في الحملات إدارة الرقابة بالمديرية والإدارات التموينية الفرعية بالمنتزه وشرق ووسط وغرب والجمرك والعجمي والعامرية وبرج العرب، حيث تم تحرير 71 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة، تضمنت 38 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية.

كما تم تحرير 27 محضرًا لمخالفات متنوعة بالمخابز، شملت عدم إعطاء بون للمواطنين، وعدم وجود لوحات بيانات، وعدم نظافة أدوات العجين.

وفي إطار الرقابة على محطات تموين السيارات، تم تحرير محضرين لمخالفات تموينية، بالإضافة إلى تحرير 18 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وعدم حمل شهادات صحية.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تم رصدها خلال الحملات، استمرارًا لجهود تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات وضبط المخالفات التموينية.