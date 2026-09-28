بدء اختبارات القبول بمركز إعداد محفظي القرآن بأوقاف الإسكندرية

بدأت مديرية أوقاف الإسكندرية، اختبارات القبول بمركز إعداد المحفظين بالإسكندرية، للمتقدمين الراغبين في الالتحاق بالمركز، وذلك برعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وتحت إشراف الشيخ محمد سعد العش، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية.

وتأتي الاختبارات وفق بيان المديرية اليوم، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بإعداد وتأهيل كوادر متخصصة في تحفيظ القرآن الكريم وتعليمه، بما يجمع بين حفظ كتاب الله تعالى، وحسن التلاوة، وصحة الأداء، والقدرة على أداء رسالة التحفيظ وفق أسس علمية وتربوية.

وتُجرى الاختبارات وفق الضوابط والمعايير المقررة، بما يسهم في اختيار العناصر المؤهلة للالتحاق بمركز إعداد المحفظين، وتأهيلها لخدمة كتاب الله تعالى، والارتقاء بمستوى القائمين على تعليمه وتحفيظه.