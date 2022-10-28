الهزائم المتتالية لا تثير قلق أولي فيرنر مدرب فيردر بريمن

لا يبدو أن أولي فيرنر، المدير الفني لفريق فيردر بريمن الألماني، قلقا بشأن تعرض فريقه للهزيمة في ثلاث مباريات متتالية.

وكان الفريق الصاعد للدوري الألماني (بوندسليجا) قد بدأ الموسم بشكل رائع وحقق فوزا مفاجئا على بوروسيا دورتموند، فيما بات مهاجمه نيكلاس فولكرج أحد المرشحين للانضمام لقائمة المنتخب الألماني في كأس العالم.

وقبل أن يستضيف هيرتا برلين غدا الجمعة في الدوري الألماني، خسر الفريق مباراتين في الدوري ومباراة في كأس ألمانيا أمام باديربورن أحد أندية الدرجة الثانية.

وقال فيرنر في مؤتمر صحفي: "لا أعتقد أن أحدا يمكنه التشكيك في عملنا مع الفريق ، وفي تعاملاتنا معا سواء فزنا بمباراة أو خسرناها".

وأضاف: "هذه طبيعتي أنا اتعامل مع المواقف كما هي عليه بطريقة واقعية".

وأوضح فيرنر أن الإصابات والبطاقات الحمراء وقرارات الحكام وإيقاف مارفن دوكش، جميعها أسباب لهزائم الفريق.

وتابع: "حينما تحدث الكثير من الأشياء في اسبوع واحد، هذا بالتأكيد يؤثر على الملعب، هذا أمر غير مفاجئ".

ويحتل فيردر بريمن المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة في ترتيب الدوري الألماني.