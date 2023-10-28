أونروا: غزة أصبحت جحيما على الأرض وتشهد مأساة إنسانية

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، من وقوع المزيد من الشهداء في قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، الجمعة، في بيان، إن سكان غزة يموتون بالفعل جراء الضربات الصاروخية.

وأضاف: «قريبا، سيموت كثيرون آخرون من عواقب الحصار».

وأوضح لازاريني، أن هناك نقصا في إمدادات الغذاء والماء والأدوية، وأن الطرق في غزة تغمرها مياه الصرف الصحي، فيما وصفه بأنها مأساة إنسانية وجحيم على الأرض.

ويشهد قطاع غزة، في هذه الآونة، قصفا عنيفا بشكل غير مسبوق، وذلك جوا وبحرا ومدفعيا، وسط انقطاع تام للكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال «خاصة»، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.

في حين أعلنت المقاومة الفلسطينية، أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة، وتحديدا في مناطق شرقي القطاع.