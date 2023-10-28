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تقدم بوابة الشروق تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباراة برشلونة وريال مدريد التي ستقام مساء اليوم السبت، على ملعب مونتجويك، معقل الفريق الكتالوني، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر للدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف عن جيرونا، صاحب نفس الرصيد، ثم برشلونة فى المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: جواو كانسيلو، أراوخو،مارتينيز، بالدي.

الوسط: جافي، كريستنسن، إيلكاي جوندوجان.

الهجوم: فيرمن لوبيز، جواو فيليكس، فيرانتوريس.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ألابا، ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، توني كروس، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.