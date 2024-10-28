الإسباني كارلوس ساينز يفوز بسباق جائزة المكسيك الكبرى لسباقات فورمولا-1

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فاز الإسباني كارلوس ساينز، سائق فريق فيراري، بسباق جائزة المكسيك الكبرى، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، مساء الأحد.

وفاز ساينز بسباق جائزة المكسيك الكبرى لأول مرة في مسيرته، محققا لقبه الثاني هذا العام 2024، بعد تتويجه بجائزة أستراليا الكبرى.

وحل البريطاني لاندو نوريس سائق مكلارين في المركز الثاني، وأكمل شارل لوكلير من إمارة موناكو سائق فيراري أيضا منصة التتويج باحتلاله المركز الثالث.

وبفضل تواجد الثنائي ساينز ولوكلير على منصة التتويج بعد 71 لفة على مضمار هرمانوس رودريجيز، فقد قفز فريقهما فيراري للمركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الصانعين ليتجاوز ريد بول الذي تراجع للمركز الثالث، ويفصله 29 نقطة فقط عن فريق مكلارين صاحب الصدارة، وذلك قبل أربع جولات من انتهاء موسم فورمولا.

وبعيدا عن منصة التتويج، فقد تواجد الثنائي البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات وجورج راسل سائقا فريق مرسيدس في المركزين الرابع والخامس.

أما الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول وبطل العالم في آخر ثلاثة أعوام فقد جاء سادسا، ليواصل سلسلة عدم الفوز في 10 سباقات متتالية.

واحتل الدنماركي كيفن ماجنوسن سائق هاس المركز السابع خلفه الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين في المركز الثامن ثم الألماني نيكو هولكينبرج سائق هاس تاسعا، وأكمل الفرنسي بيير جاسلي سائق ألبين قائمة العشرة الأوائل.

وسيقام السباق القادم ببطولة العالم فورمولا-1 في ولاية ساو باولو البرازيلية في 3 نوفمبر المقبل، وهو السباق رقم 21 ضمن منافسات الموسم الجاري.