القوات المسلحة الليبية: اعتقال 7 إرهابيين خلال عملية في الجنوب الغربي

نشر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بيانا بشأن عملية ضد التنظيمات الإرهابية في الجنوب الغربي.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، إن سرايا العمليات الخاصة التابعة للواء طارق بن زياد والكتيبة 116 مشاة، نفذت، فجر اليوم السبت، عملية نوعية في منطقة أوباري "حي التراقين وحي الشارب" بالجنوب الغربي، استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب الإسلامي، تم خلالها اعتقال 7 إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة، على رأسهم الإرهابي حسن الوشي، العائد من مالي خلال الأسبوع الماضي، بعد نقله أسلحة وذخائر وأموال إلى جناح التنظيم هناك، وكذلك اعتقال الإرهابي عمر واشي.

وأوضح أن "قواتنا صادرت كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والوثائق الخطيرة"، مشيرا إلى أن هذه العملية تأتي في إطار العمليات الأمنية التي تهدف لمطاردة الخلايا الإرهابية التكفيرية والقضاء عليها وإنفاذ القانون وتأكيد هيبة الدولة على كامل إقليمها الجغرافي وتأمين مواطنيها وتحقيق الأمن القومي والمحافظة عليه.