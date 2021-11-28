دراسة أمريكية تشير إلى ارتباط السجائر الإلكترونية بالتغيرات الجينية المسببة للأمراض

منذ ظهورها في السوق، تم الترويج للسجائر الإلكترونية كبديل آمن لسجائر التبغ للمدخنين البالغين، لكن ، توصلت الدراسة الجديدة التى أجراها باحثون فى كلية "كيك" للطب ، فى كاليفورنيا إلى أن تدخين السجائر الإلكترونية – بغض النظر عن آثار التدخين السابق – مرتبط بالتغيرات البيولوجية الضارة المسببة للأمراض.

كما وجد الباحثون أن السجائر الإلكترونية تشهد نمطا مشابها من التغيرات فى تنظيم الجينات ، كما يحدث لمدخنى السجائر العادية، على الرغم من أن التغييرات أكثر شمولاً لدى الأشخاص الذين يدخنون السجائر العادية .

وتشير البيانات إلى أن تدخين السجائر الإلكترونية مرتبط بخلل فى جينات غشاء الخلايا ( الميتوكوندريا) ، وتعطيل المسارات الجزئية المرتبطة بالمناعة و الإستجابة الإلتهابية ، والتى تحكم الحالة الصحية ، مقابل الحالة المرضية .

وفى الدراسة الحالية ، قام الفريق البحثى بتجنيد مجموعة متنوعة من 82 بالغا سليما ، وتم تقسيمهم إلى ثلاث فئات : مدخنو السجائر الإكترنية ، والفئة الثانية السجائر العادية، والفئة الثلاثة الأشخاص الذين لم يدخنوا اى نوع من انواع السجائر سواء العادية أو الإلكترونية.

وعكف الباحثون على تحليل شخصيات المشاركين فى الدراسة ، فيما يخص تاريخ التدخين بينهم ، بنوعيه .. ثم أجرى الباحثون بحثًا على مستوى الجينوم عن التغييرات في تنظيم الجينات في خلايا الدم لكل من المشاركين .

وتشير الدراسة إلى أنه عندما يتعطل التنظيم الطبيعي للجينات وتصبح الجينات غير منظمة ، يمكن أن يتداخل هذا الخلل مع وظيفة الجينات ، مما يؤدي إلى المرض .. ووجد الفريق أن أكثر من 80٪ من خلل التنظيم الجيني كان مرتبطا بكثافة ومدة تدخين السجائر الإكترونية بكثافة.