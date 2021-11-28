أمريكا تؤكد أهمية استمرار الشراكة مع جنوب إفريقيا للمساعدة في تطعيم السكان ضد كورونا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أهمية الشراكة مع جنوب إفريقيا فيما يتعلق بالمساعدة في تطعيم السكان ضد كورونا.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - في بيان اليوم - "تحدث وزير الخارجية أنطوني بلينكن اليوم مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا ناليدي باندور، شدد خلالها بلنكين وباندور على أهمية استمرار الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي وجنوب إفريقيا والدول المتأثرة الأخرى في إفريقيا للمساعدة في تطعيم السكان ومكافحة آثار كوفيد-19".

ووفقا للبيان - الذي ورد على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية - أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقديره للتعاون طويل الأمد في مجال الصحة العامة بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا.

وأشاد بلينكين على وجه التحديد بعلماء جنوب إفريقيا للتعرف السريع على السلالة اوميكرون وحكومة جنوب إفريقيا لشفافيتها في مشاركة هذه المعلومات، والتي يجب أن تكون بمثابة نموذج للعالم.