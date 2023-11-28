بلينكن يزور إسرائيل والضفة الغربية مرة أخرى الأسبوع الجاري

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة إسرائيل والضفة الغربية مرة أخرى هذا الأسبوع لمناقشة الحرب في قطاع غزة والوضع المتعلق بالمحتجزين الذين أخذتهم حركة حماس، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر يوم الاثنين.

وقال ميلر في بيان إنه "في إسرائيل والضفة الغربية، سيناقش بلينكن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لضمان إطلاق سراح باقي المحتجزين، وحماية حياة المدنيين أثناء العمليات الإسرائيلية في غزة، وتسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة".

وتابع أن "الوزير سيناقش أيضا المبادئ التي حددها في طوكيو في الثامن من نوفمبر، والخطوات الملموسة لتعزيز إقامة دولة فلسطينية مستقبلية، والحاجة إلى منع اتساع نطاق الصراع".

ولم تحدد وزارة الخارجية متى سيصل بلينكن إلى الشرق الأوسط، وتعتبر الولايات المتحدة حليفة لإسرائيل، التي شنت هجوما بريا لاستهداف حركة حماس في قطاع غزة في أعقاب الهجمات التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر الماضي، وستكون هذه الزيارة الثالثة التي يقوم بها بلينكن منذ بداية الصراع.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، حيث تم خلالها تبادل المحتجزين في قطاع غزة والأسرى الفلسطينيين من إسرائيل، وتم تمديدها يوم الاثنين حتى يوم الخميس المقبل.

وقال ميلر إنه قبل زيارة الشرق الأوسط، سيحضر بلينكن اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بلجيكا حتى الأربعاء، ثم سيسافر بعد ذلك إلى مقدونيا الشمالية لعقد اجتماع مع زملائه من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.