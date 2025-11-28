من المنتظر أن يقر النواب الألمان إنفاق 2.9 مليار يورو (4ر3 مليار دولار) على 11 عقد شراء عسكري بما في ذلك مسيرات وبناديق وصواريخ في صفقات سوف تذهب بشكل كبير إلى المنتجين المحليين.

وأوضحت وثائق المشتريات التي أطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، أن وزارة الدفاع الألمانية طلبت من البرلمان إعطاء الضوء الأخضر لطلبيات، من بينها شراء ما يصل إلى 250 ألف بندقية هجومية طراز "جي 95" من شركة "هكلر أند كوخ"، مقابل 765 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يوافق النواب على المشتريات في اجتماع مغلق الأسبوع المقبل.

وأطلقت ألمانيا دفعة كبيرة لتحديث قواتها المسلحة عقب الغزو الروسي الشامل ضد أوكرانيا في 2022، حيث أنحت الانضباط المالي جانبا لتوجيه مئات المليارات من اليوروهات لتعزيز الاستعداد الدفاعي.

وبحسب الوثائق، يعد عمالقة صناعة الدفاع في ألمانيا، شركات: راينميتال أيه جي، وهكلر أند كوخ، ودايملر بنز المنتجة للسيارات، والشركتان الناشئتان كوانتم سيستمز، وهلسينج، ضمن الشركات التي من المقرر أن تفوز بالطلبيات.