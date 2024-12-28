 تعديل مواعيد 4 مباريات في الدوري بسبب الارتباطات الأفريقية - بوابة الشروق
السبت 28 ديسمبر 2024 10:53 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

تعديل مواعيد 4 مباريات في الدوري بسبب الارتباطات الأفريقية

محمد ثابت
نشر في: السبت 28 ديسمبر 2024 - 10:39 ص | آخر تحديث: السبت 28 ديسمبر 2024 - 10:39 ص

أجرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديلات على مواعيد ٤ مباريات من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، والخاصة بالأندية المشاركة في البطولات القارية، بعد تحديد المواعيد من جانب الكاف.

وتقرر إقامة لقاء بيراميدز وغزل المحلة يوم ١٥ يناير في الرابعة عصرا على استاد الدفاع الجوي.

وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم ١٥ يناير في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي

وتقام مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم ١٦ يناير في الرابعة عصرا على استاد القاهرة الدولي

وتقام مباراة المصري وفاركو يوم ١٦ يناير في السابعة مساء على استاد السويس الجديد


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك