زراعة الإسماعيلية تجرى جولات ميدانية لمتابعة المحاصيل ومنظومة صرف الأسمدة

نفذت مديرية الزراعة بالإسماعيلية جولات متابعة ميدانية فى عدد من مراكز المحافظة، لمتابعة الحالة العامة للمحاصيل الزراعية وضمان تقديم الدعم الفنى اللازم للمزارعين.

وأكد الدكتور علاء حلاوة وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، تنفيذ جولة ميدانية بزمام مركز ومدينة أبوصوير، لمتابعة حالة محصول القمح ومراحل نموه المختلفة وانتظام منظومة صرف الأسمدة وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين بما يسهم في تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.

وأضاف حلاوة أن المساحة المزروعة بمحصول القمح فى الإسماعيلية بلغت ٢٠,٢٠٠ فدان من أصناف سخا ٩٥، سخا ٩٦، جيزة ١٧١، مصر ٣، مصر ٤، سدس ١٤، وسدس ١٥، لما تتميز به من إنتاجية عالية ومقاومة جيدة للأمراض وفقًا للسياسة الصنفية المعتمدة، موضحا أن وزارة الزراعة وفرت التقاوي المعتمدة للمزارعين من خلال الحملة القومية لمحصول القمح، بجانب مبادرة «ازرع»، دعمًا للمزارعين وتعزيزًا للأمن الغذائي.

وأوضح حلاوة أن نتائج المتابعة الميدانية أظهرت أن الحالة العامة للمحصول جيدة وتبشر بموسم ناجح وإنتاجية مرتفعة، منوها أن الجولة شملت زيارة جمعية أبوصوير المحطة التعاونية الزراعية، لمتابعة أعمال صرف الأسمدة للمزارعين وانتظام سير العمل فى الجمعية، ومتابعة مستوى الأداء والخدمات المقدمة.

وتابع وكيل الزراعة بمناقشة أبرز المشكلات التي تواجه المزارعين، لإيجاد الحلول المناسبة لها وتقديم الدعم الفني اللازم بما يحقق مصلحة المزارع ويضمن حسن سير العمل فى الجمعية.

وأشار حلاوة إلى أنه ضمن المتابعة الميدانية المستمرة نفذت الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق برئاسة المهندس نفادي محمد حسين، مرور ميداني بوحدتي جلبانة والفيروز، لمتابعة حالة محاصيل البطاطس والموالح والزيتون والاطمئنان على حالتها الزراعية، مع تقديم التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين للحصول على إنتاجية عالية.