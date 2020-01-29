رئيس إيني الإيطالية يطالب الدبلوماسية الاوروبية بالتركيز على الأزمة الليبية

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الايطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، إنه يتعين على الدبلوماسية الأوروبية التركيز على الأزمة الليبية.



وقال ديسكالزي للصحفيين اليوم الاربعاء، على هامش تقديم مشروع شراكة محلي في مجال الطاقة النظيفة عن طريق الاندماج النووي: “كنا نأمل في وقف إطلاق النار في ليبيا، وهو ما لم يحدث، لذلك يجب أن تركز الدبلوماسية باستمرار على المشكلة الليبية التي لها العديد من التداعيات، ليس علينا وحدنا، بل على المواطنين الليبيين،بحسب وكالة آكي للأنباء الإيطالية.



وأضاف ديسكالزي، في إشارة إلى تعطيل جهات محسوبة على السلطات في شرق ليبيا لأنشطة منشآت إنتاج وتصدير النفط، “أصبح الوضع أكثر تعقيدًا لأن عرقلة الإنتاج يشبه إزالة الأكسجين”، حيث “قلّ بـ800 ألف برميل”.



كانت المؤسسة الوطنية قد اعلنت، في الثامن عشر من الشهر الجاري حالة "القوة القاهرة"، بعدما أوقفت القيادة العامة (لما يسمى بالجيش الوطني الليبي )وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية صادرات النفط من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.



يأتي وقف صادرات النفط في إطار الصراع الدائر بين قوات حكومة الوفاق المدعومة دوليا، ومايسمي بالجيش الوطني الليبي الذي يسعى لدخول العاصمة طرابلس.