تشكيل تونس لمواجهة بوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا

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أعلن منذر الكبير، المدير الفني لمنتخب تونس تشكيل نسور قرطاج لمواجهة بوركينا فاسو في الدور الربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان منتخب منتخب تونس قد تأهل للدور ربع النهائي بعد الفوز على نيجيريا بهدف دون رد، وعبر منتخب بوركينا فاسو نظيره الجابوني بركلات الترجيح.

وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: أسامة الحدادي - ديلان برون – بلال عيفة – محمد دراجر

خط الوسط: عيسى العيدوني – إلياس سخيري – أنيس بن سليمان

خط الهجوم: يوسف المساكني – سيف الدين الجزيري -وهبي الخزري