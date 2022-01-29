قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك تحسن ملحوظ في حالة الطقس على جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 17 درجة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الجمعة، أنه من المتوقع تحسن كبير في الأحوال الجوية بدءًا من شهر فبراير، متابعًا أن خلال الأيام المقبلة ستنكسر موجة البرودة التي شعر بها المواطنين.

واستكمل، أن السبب في تسمية الموجات الباردة ترجع إلى اسماء الأعاصير التي تحدث وفق المحيطات التي تحدث بها، مشيرًا إلى أن مسميات الموجات الباردة ستم تغييرها كل 3 سنوات.

وتابع، أن استخدام بعض المسميات كاسماء السيدات، تبركًا بأن يأتي الموج أو الإعصار هاديء على المنطقة التي بمر بها، مضيفًا أن عاصفة «هبة» التي مرت على مصر هو اسم مجازي وليس حقيقيًا.