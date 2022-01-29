قال الفنان أكرم حسني، إن أعماله التي قد تثير ردود أفعال متباينة لا يعتبرها فاشلة، بل يرى الأمر بمثابة تجربة غير موفقة ويتعلم منها.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة: "أنا لم أفشل لكني نجحت في التعلم من غلطتي"، وذلك بخصوص الأعمال التي قد يراها البعض لم تحقق نجاحًا.

وأشار أكرم، إلى أن مسلسل رجالة البيت لم يتم التحضير له بشكل كافٍ، واعتبرها ذلك بمثابة "خطأ"، وتعهّد بعدم تكرارها.

في شأن آخر، أكّد أكرم أنه ليس ضد مغني المهرجانات بما في ذلك حمو بيكا، طالما أن نوعية الفن التي يتم تقديمها مغايرة، موضحًا أن الخلاف بينهما على لحن أغنية "بالباقي لبان" يمضي في المسار القضائي.