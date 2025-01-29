شيطان أحمد حلمي في مسرحية بني آدم يثير الجدل

تعرض الفنان أحمد حلمي لموجة من الجدل ولا سيما الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية تقديمه مسرحية "بني آدم" ضمن فعاليات موسم الرياض، وهي المسرحية التي جسد فيها هيئة الشيطان.

تدور أحداث المسرحية حول أب وابنته يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح عفريت غاضب يدعى غندور، وبينما يحاولان إعادة إحياء المسرح، يتحول غندور إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، لكن الحياة بينهما تكشف له جانبًا آخر من البشر لم يعرفه من قبل.

ويشارك في بطولة المسرحية أسيل عمران، وحمدي الميرغني، وعماد رشاد، ومصطفى خاطر، وإيمان السيد، وياسمينا العبد، وأحمد الرافعي.

وتعرض أحمد حلمي لموجة انتقادات عنيفة عبر موقع فيسبوك، حيث أكد عدد كبير من الجمهور أن تجسيده لهيئة الشيطان وظهوره بالبدلة المرسوم عليها علامة الشيطان بافوميت، وبنفس التصميم الموجود على مطبوعات "معبد الشيطان" المقام في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ما هو إلا هدف خفي وراءه لتنفيذ أجندات خارجية ليست محببة لدى الجمهور، خصوصاً أن المسرحية تقام على أرض السعودية.

وذهب الجمهور لأبعد من ذلك، عندما استعادوا صورة للملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك وهو مرتدياً نفس البدلة بنفس التصميم المثير للجدل، وعندما سُئل وقتها أكد أنها "بدلة الشيطان"، وقال أحدهم في منشور عبر فيسبوك "الغرض هو بث مزيد من الطاقة السلبية المقبضة وصناعة الاعتياد لدى المشاهد".

تأتي هذه الحملة العنيفة في مهاجمة حلمي على تجسيد هيئة الشيطان في عمل فني مسرحي بشكل غير مبرر، على الرغم أنه ليس الأول الذي يجسد الشيطان في صورة إنسان وسبقه عدد من الفنانين ولاقوا نجاحاً كبيراً وإشادات قوية، وعلى سبيل المثال يحيى الفخراني في مسلسل "ونوس"، و"يوسف بك وهبي في فيلم "سفير جهنم"، وعادل إمام في فيلم "الجن والإنس"، ومحمود المليجي في فيلم "موعد مع إبليس".

واعتاد الفنان أحمد حلمي في السنوات السابقة على تقديم مسرحيات في موسم الرياض، فالعام الماضي قدم مسرحية "تييت"، ومسرحية "ميمو" عام 2023.