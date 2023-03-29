الاتحاد السعودي يعلن رحيل رينارد عن تدريب المنتخب

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميا رحيل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عن منصب المدير الفني للمنتخب الأول.

وجاء ذلك عقب هزيمة المنتخب على أرضه أمام نظيره البوليفي 1 / 2 مساء الثلاثاء في مباراة ودية.

وهذه الهزيمة هي الثانية على التوالي للمنتخب السعودي على أرضه حيث خسر أمام منتخب فنزويلا 1 / 2 أيضا في مباراة ودية أخرى يوم الجمعة الماضي.

وأعلن الاتحاد السعودي عن رحيل رينارد عبر بيان رسمي نشره على حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".

وذكر الاتحاد في البيان: "وافق مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني إيرفي رينارد عدم إكمال المدة المتبقية من عقده".

وأضاف :"وعلى ضوء ذلك تم تسوية الإجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد. وتمنى رئيس وأعضاء المجلس التوفيق له في مسيرته القادمة".

وبدأ رينارد مهمته مع المنتخب السعودي في يوليو 2019، وكان يرتبط بعقد يمتد حتى عام 2027، وذلك بعدما تم التجديد له في مايو الماضي.

وخلال 1338 يوما، قاد رينارد المنتخب السعودي في 41 مباراة في كل المسابقات، حقق خلالها الفوز في 19 وتعادل في 12 وخسر 10 مرات.