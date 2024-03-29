رغم الفوز خارج ملعبه.. يرى السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، أن الظروف كانت ضد فريقه اليوم إمام سيمبا.

وقال كولر في تصريحات للمؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الإصابات جزء من كرة القدم، وبعضها يكون أمرًا قدريًا ويجب أن نتعامل معها مثل غياب محمد الشناوي وإمام عاشور، ونحن نحاول تجهيز جميع اللاعبين في القائمة للتغلب على مثل هذه الظروف".

وأضاف: "لكي يكون أي لاعب يشارك جاهزًا ومستعدًا للمباراة مثل بقية زملائه، ونحن نقوم بذلك بشكل جيد".

وأكمل: "الدفع بأفشة على حساب مروان عطية لم يكن سببه الطمع في المباراة، ولكن لتغيير طريقة اللعب من أجل الاحتفاظ بالكرة، وأفشة له واجبات دفاعية يقدمها بشكل جيدة، وعاد في لقطة دفاعية ومنع فيها فرصة هدف محقق".

وأوضح: "لم نذهب لأي بلد إلا وكان جمهور الأهلي حاضرًا لدعمنا ومساندتنا، اليوم كان عددهم قليلًا وجماهير سيمبا كانت تملئ الملعب، لكن مشجعينا حرصوا على دعمنا بقوة، ودعمهم يصنع الفارق مهما كان عددهم وسعيد بتوجدهم دائمًا".

وأتم: "وأتمنى حضورهم بالسعة الكاملة في لقاء العودة أمام سيمبا ، لأنهم اللاعب رقم 1، ونحن في انتظارهم باستاد القاهرة".