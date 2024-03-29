قائد الجيش الأوكراني يعتزم إجراء مزيد من التغييرات في القيادة

قال القائد العام الجديد للجيش الأوكراني، أولكسندر سيرسكي، إنه يخطط لإجراء مزيد من التغييرات في قيادة الجيش والأركان العامة لجلب مزيد من الضباط الذين اكتسبوا خبرة خلال الغزو الروسي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن سيرسكي قوله لوكالة الأنباء الرسمية "أوكرينفورم" في أول مقابلة له منذ تعيينه في منصبه الشهر الماضي، إن "مقر قيادتنا يجب أن يكون على علم بجميع احتياجات ساحة المعركة ويجب أن يكون على فهم للوضع في كل جزء من الجبهة".

وأضاف "لهذا السبب، تأتي مهارات الضباط الذين يشكلون جزءا من الإدارة العسكرية على رأس الأولويات".