مدرب نيوكاسل يعترف بصعوبة مواجهة ويست هام

أكد إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، على صعوبة مواجهة ويست هام المقرر لها غدا السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويسعى نيوكاسل لتعويض نتائجه المخيبة في الفترة الأخيرة، حيث خسر ثلاث مباريات من أصل أربع خاضها بكل البطولات، وذلك من خلال الفوز على ويست هام الذي تأهل لدور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي.

وقال هاو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه : "نسعى لسد تلك الفجوة، إنه فريق يصعب مواجهته وهو فريق خطير، لقد قدموا عملا جيدا في المنافسات الأوروبية وكذلك الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكننا سنعود لملعبنا".

ومنذ الثاني من مارس الجاري لم يخض نيوكاسل أي مباراة على ملعبه، حيث يعود آخر ظهور للفريق على ملعب "سانت جيمس بارك" لمواجهة وولفرهامبتون التي انتهت بفوز نيوكاسل 3 / صفر في ذلك اليوم، قبل أن يخوض مباراتين خارج ملعبه ومن ثم فترة التوقف الدولي.

وبخصوص ذلك قال هاو: "أشعر وكأننا لم نلعب منذ مدة طويلة في سانت جيمس بارك، قدمنا أداء جيدا في آخر مباراة لنا هنا ونسعى لتكرار ذلك مجددا".

ويحتل نيوكاسل المركز العاشر برصيد 40 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف ويست هام صاحب المركز السابع، ويبتعد بفارق نقطة واحدة خلف وولفرهامبتون التاسع ونقطتين خلف برايتون الثامن.