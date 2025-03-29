وفود كنائس قنا يقدمون التهنئة للمحافظ بمناسبة عيد الفطر المبارك

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم السبت، وفودا من كنائس المحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وضم الوفد عددًا من القيادات الكنسية بالمحافظة، منهم نيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا تكلا مطران دشنا، والأنبا بضابا أسقف نجع حمادي، والأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك بمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، والأب ماركو ناجي وكيل عام المطرانية، والأب مرتس سليمان راعي كنيسة هروب العائلة المقدسة بقنا، إلى جانب كاترين ثروت مدير مدرسة الراهبات الفرانسيسكانيات، والأخت تريزينا حنا، والقُمص بيسوي ناروز، والقُمص أنطونيوس حلمي، والقُمص رويس ممثلين عن مطرانية قنا نيابة عن الأنبا شاروبيم.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأعرب محافظ قنا، عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة التي تجسد روح المحبة والتعايش بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا أهمية هذه المناسبات في تعزيز قيم الوحدة الوطنية.

وأضاف "عبد الحليم"، أن محافظة قنا تعد نموذجًا مميزًا للتسامح الديني والمواطنة الحقيقية التي تجمع بين نسيج الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه، مشيرًا إلى دور الكنيسة في دعم جهود التنمية بالمحافظة من خلال المشاركة الفعالة في خطط التوعية المجتمعية، متمنيًا دوام الأمن والاستقرار للوطن، مؤكدًا أن تبادل التهاني في الأعياد يعكس تلاحم أبناء مصر في مواجهة التحديات.

من جانبهم، عبر وفد الكنائس عن خالص تهانيهم للمحافظ وأبناء المحافظة المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدين أن محافظة قنا تمثل نموذجًا فريدًا في التماسك الاجتماعي والتآخي، الذي يظهر جليًا في المناسبات الدينية والوطنية، داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والسلام.