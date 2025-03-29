أسامة إسماعيل: رابطة الأندية طلبت حكما أجنبيا للقمة عبر «واتساب»

كشف أسامة إسماعيل، مدير إدارة الإعلام بالاتحاد المصري لكرة القدم، كواليس أزمة حكام القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك.

الأهلي رفض خوض مباراة القمة 130، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز؛ بسبب عدم وجود تحكيم أجنبي، لتعاقبه الرابطة بالخسارة 3-0 واعتباره منسحبًا من المباراة.

وقال أسامة إسماعيل في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «بي إن سبورتس الإخبارية»: «اللائحة تقول إن أحد الناديين المتبارين يحق له طلب حكام أجانب خلال حدود زمنية معينة، وإن اللائحة في هذا الشأن واضحة».

وأضاف: «الإعلان عن مباراة القمة كان قبل 5 أيام موعدها، و3 أيام منها كانت للمناورة بين الناديين بشأن من يطلب الطاقم الأجنبي».

وأوضح: «طلب طاقم حكام أجنبي، هو خطاب مالي بسبب تحمل النفقات لاستقدام الحكام الأجانب، قبل أن تحسم رابطة الأندية الأمر وتطلب عبر خطاب استقدام حكام أجانب قبل 48 ساعة من المباراة».

وكشف: «خطاب رابطة الأندية لم يكن رسميًا، وإنما كان عبر تطبيق واتساب، من جانب أحمد دياب رئيس الرابطة إلى هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وضيق الوقت لم يسعف الجبلاية لاستقدام طاقم».

وتابع: «لم يصل لاتحاد الكرة أي شيء قبل الخطاب غير الرسمي عبر واتساب، والمباريات المقبلة حال طُلب حكاما أجانب فلابد من مراعاة الشروط التي وضحتها اللائحة».

وأتم: «اتحاد الكرة لم يكن في حاجة للاستباق بإعلان طاقم حكام مصري لأنه الأمر الطبيعي ما لم يطلب أحد الفريقين حكاما أجانب».