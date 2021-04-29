جورجيا تسجل 18 وفاة بفيروس كورونا و1433 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا اليوم الخميس، تسجيل 18 حالة وفاة لمصابين بفيروس كورونا و1433 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة إنتر برس نيوز، الجورجية على موقعها الالكتروني باللغة الانجليزية، أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 308 آلاف و834 حالة.

كما سجلت جورجيا 18 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 4 آلاف و95 شخصا.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد المتعافين من الفيروس التاجي في جورجيا إلى 289 ألفا و976 متعافياً، بعد تسجيل 1160 حالة تعافي جديدة في اخر 24 ساعة.