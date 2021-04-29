 جامعة طنطا تطلق مبادرة «تعالي نحلم لبكره» دعما لـ«حياة كريمة» - بوابة الشروق
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جامعة طنطا تطلق مبادرة «تعالي نحلم لبكره» دعما لـ«حياة كريمة»

علاء شبل:
نشر في: الخميس 29 أبريل 2021 - 12:21 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أبريل 2021 - 12:21 ص

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على تدشين مبادرة «تعالي نحلم لبكره»، دعما للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

وأكد رئيس الجامعة طنطا أن المبادرة تهدف إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبتكرين من أبناء محافظة الغربية وجامعة طنطا، وتبنى أفكارهم الطموحة في جميع المجالات، وذلك فى إطار دعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف ذكى أن الجامعة حريصة على إتاحة مشروعات لأبناء محافظة الغربية وجامعة طنطا والتى تهدف إلى خدمة الجامعة والمجتمع في كافة المجالات، وتعزيز دور ‏الجامعة المجتمعي بدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لخدمة أهالينا بمحافظة الغربية وإقليم وسط الدلتا.

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