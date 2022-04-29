محافظ بني سويف يؤدي صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بمسجد عمر بن عبد العزيز



أدى المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم شعائر صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف العاصمة، وذلك بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتور عبد الرحمن نصر نصار وكيل وزارة الأوقاف، المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد، وسط التزام بضوابط وزارة الأوقاف وتطبيق التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية.



وفي خطبة الصلاة التي ألقاها الشيخ سعيد سيد مدير المساجد الحكومية وتحدث خلالها عن"حسن الخاتمة" حيث أشار إلى أن الحديث عن الاهتمام بإحسان الخواتيم يدعو كل عاقل إلى السعي الجاد لإحسان خواتيم العمر باعتباره أمل الأنبياء ورجاء الأولياء والعارفين بالله، موضحا أن حسن الخاتمة ليس ملكاً لأحد من البشر، ولا حكماً يملكه أحد، إذ أن الإنسان ليس وصياً على غيره، إذ أن الخاتمة في علم الله تعالي.



وأضاف خطيب الجمعة قائلاً: أن السعى إلى حسن الخاتمة ليس مقصوراً على الصلاة والصيام والقيام، وإنما يتجاوز ذلك كله إلى المداومة على كل عمل يعود نفعه على المجتمع من أعمال البر والخير، لأنها من أحب وأجل الأعمال عند الله تعالي، مبيناً أن من حسن الخاتمة في هذا الشهر الكريم توفيق الله إلى إحياء ليلة العيد والتوسعة على الفقراء والمساكين في هذا الأيام المباركة، وأن يوفق الله العبد لمواصلة الطاعة بعد انقضاء شهر رمضان صيام وألا ينقطع عن قيام الليل والذكر وتلاوة القرآن الكريم وسائر الأعمال الصالحة التي كان يفعلها طوال أيام وليالي الشهر الفضيل.